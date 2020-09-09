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Erzincan Barosu bünyesine 6 yeni avukat daha kattı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.09.2020 09:23 | Son Güncelleme

Erzincan Barosu bünyesine 6 yeni avukat daha kattı.Stajlarını başarıyla tamamlayan yeni avukatlar için Erzincan Barosu çok amaçlı toplantı salonunda ruhsatname ve yemin töreni düzenlendi.Törende Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, stajlarını başarıyla tamamlayan Eda Yılmaz, Gizem Fatma Bakan, Hümeyra Elgül, Meryem Koçyiğit, Maide Polat ve Hümanur Tercan’ın avukatlık ruhsatnamelerini takdim etti.Törende konuşan Baro Başkanı Av.

Erzincan Barosu bünyesine 6 yeni avukat daha kattı

Erzincan Barosu bünyesine 6 yeni avukat daha kattı.
Stajlarını başarıyla tamamlayan yeni avukatlar için Erzincan Barosu çok amaçlı toplantı salonunda ruhsatname ve yemin töreni düzenlendi.
Törende Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, stajlarını başarıyla tamamlayan Eda Yılmaz, Gizem Fatma Bakan, Hümeyra Elgül, Meryem Koçyiğit, Maide Polat ve Hümanur Tercan’ın avukatlık ruhsatnamelerini takdim etti.
Törende konuşan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, “Erzincan Barosu, bugün olduğu gibi aramıza katılan meslektaşlarımız ile daha da büyüyor ve güçleniyor. Avukatlık; demokrasinin ve hakların teminatıdır. Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine, eğitim hayatlarında onlara destek olan hocalarımıza, stajlarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olan meslektaşlarımıza ve yeni üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mesleğin ilk adımı olan yemin töreni için bir aradayız. Genç meslektaşlarımızın mesleklerini hak ettiği noktaya getirmek için vereceği mücadeleye inancım tamdır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol kazançlı bir hayat diliyorum.” dedi.

Erzincan Barosu bünyesine 6 yeni avukat daha kattı

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Merkez
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Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
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