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Erzincan Barosunda ruhsat töreni

09.01.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Erzincan Barosunda ruhsat töreni

Erzincan Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 3 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.Stajyer avukat Ferit Balaban, Ahmet Bilal Nayir ve Muhammed Akif Kara başarıyla tamamlanan staj evresinin ardından ruhsatnamelerini Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk’ten aldı.Törende konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk; “Erzincan Barosu, bugün olduğu gibi aramıza katılan meslektaşlarımız ile daha da büyüyor ve güçleniyor.

Erzincan Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 3 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.
Stajyer avukat Ferit Balaban, Ahmet Bilal Nayir ve Muhammed Akif Kara başarıyla tamamlanan staj evresinin ardından ruhsatnamelerini Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk’ten aldı.
Törende konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk; “Erzincan Barosu, bugün olduğu gibi aramıza katılan meslektaşlarımız ile daha da büyüyor ve güçleniyor. Avukatlık; demokrasinin ve hakların teminatıdır. Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine, eğitim hayatlarında onlara destek olan hocalarımıza, stajlarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olan meslektaşlarımıza ve yeni üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Mesleğin ilk adımı olan yemin töreni için bir aradayız. Genç meslektaşlarımızın mesleklerini hak ettiği noktaya getirmek için vereceği mücadeleye inancım tamdır. Kendisine sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol kazançlı bir hayat diliyoruz.” dedi.

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