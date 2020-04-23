YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.04.2020 08:24 | Son Güncelleme

Erzincan Barosu, baroya üye 220 avukat ve stajyer avukatlarına yönelik korona virüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında hazırladığı sağlık paketini üyelerinin adresine teslim ediyor.Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Erzincan Barosu Başkanı Av.

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosu, baroya üye 220 avukat ve stajyer avukatlarına yönelik korona virüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında hazırladığı sağlık paketini üyelerinin adresine teslim ediyor.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Erzincan Barosu Başkanı Av. Âdem Aktürk, “Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen meslek guruplarından bir tanesi de Avukatlık mesleği ve avukatlardır. Malumunuz adaletin tatili olmaz. Bu zor günlerde Baro üyemiz tüm meslektaşlarımız avukatlarımız görevlerinin başında, aralıksız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tüm avukatlarımızın sağlıkları bizler için çok önemli. Bu korana virüs ortaya çıktığı günden bu günümüze kadar Erzincan Barosu olarak tüm tedbirleri aldık. İlk olarak Erzincan adliyemizde ki odalarımızı Dezenfekte ettirdik. Odalarımıza maske, kolonya, eldiven ve Dezenfektan malzemelerini koyduk. Adliyemizde dezenfektan standımızı da açtık” dedi.
MER Plaza da bulunan baro binasında da aynı işlemleri uyguladıklarını belirten Başkan Av. Aktürk, “Zorunlu kullanımı bulunan maske ve diğer tüm dezenfektan malzemelerini de karşılayarak, Erzincan Barosu üye avukat ve stajyer avukatlarımız için içinde 20 adet maskesi, Kolonyası, Dezenfektan malzemesini, Anti bakteriyel mendil ile eldivenlerden oluşan paketi hazırlayarak 220 avukatımıza elden ulaştıracağız” diye konuştu.
Tüm meslektaşlarına seslenen Erzincan Barosu başkanı Av. Adem Aktürk, “Meslektaşlarımız ev de kalsın. Biz kendilerine bu sağlık paketlerini ulaştıracağız. Bu salgın elbet bir gün bitecek, biraz daha sabredelim, inşallah güzel günler yakın. Ben herkese evde kalın çağrısını yineliyorum. Evde kalın sağlıklı kalın” dedi.

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı

Erzincan Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:26
Öğle
12:25
İkindi
16:11
Akşam
19:15
Yatsı
20:41

Erzincan Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Edıs Eczanesi
Merkez
Zübeyde Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesı Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan Halk Eğitim Merkezi’nde, maske üretimi başladı

Erzincan Halk Eğitim Merkezi’nde, maske üretimi başladı

Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

GÜNCELLEME - Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

GÜNCELLEME - Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.