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Erzincan Barosundan hizmet içi eğitim semineri

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.08.2020 09:18 | Son Güncelleme

Erzincan Barosu tarafından düzenlenen “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimini" başarıyla tamamlayan 30 avukata sertifika verildi.Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimini başarıyla tamamlayan 30 meslektaşımıza sertifikalarını takdim ettik.

Erzincan Barosundan hizmet içi eğitim semineri

Erzincan Barosu tarafından düzenlenen “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimini" başarıyla tamamlayan 30 avukata sertifika verildi.
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimini başarıyla tamamlayan 30 meslektaşımıza sertifikalarını takdim ettik. Program, seminere katılanların edindikleri bilgiler sayesinde; İş Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program süresi 24 saattir. Eğitim seminerinde; İş Mahkemelerinde Bilirkişilik, İş Hukukunun Temel İlkeleri, Yargıtay Kararları Doğrultusunda İhtilafların Hukuki Değerlendirmesi, Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri, İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları ve Hesaplamaları, İş Kanununda Ücret, İş Kanunda Çalışma Süreleri, İşçinin Dinlenme Hakkı, Örnek Raporların Değerlendirilmesi, Bilirkişilik Kanunu gibi hususlarda meslektaşımız Yiğit Ersoy güzel sunumuyla kıymetli bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ederiz.” dedi.

Erzincan Barosundan hizmet içi eğitim semineri

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