Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yeni bağlanan mahalle sakinleriyle buluşuyor

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kavakyolu, Çukurkuyu, Yalnızbağ ve Demirkent mahalle sakinleriyle farklı tarihlerde bir araya gelerek buralarda 2019 yılını değerlendirdi ve vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinledi.

Gerçekleştirilen toplantılara Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un beraberinde, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi ve mahalle muhtarları da katılım sağladı.

Başkan Aksun bu toplantılarda yeni bağlanan belde ve köylerin ulaşım sorunu, imar planlanması gibi ortak problemlerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Aksun, Demirkent Mahallesi’nde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Bugün burada hem hasbihâl edebilmek hem de 9 aylık nerden nereye geldik bununla ilgili konuşup eksik kaldığımız yönleri tamamlayabilmek için sizlerle istişare niyetiyle buradayız. Elbette ki 1 nisandan itibaren devraldığımız belediyenin bugün 9 ay sonra geldiği son noktayı haberdar olmanız sizinde en tabii hakkınız. İfade edeceğimiz durum şudur; Erzincan Belediyesi 1 Nisanda devraldığı tüm esnaf borçlarını ödemiş vaziyette 40 milyona yakın bir esnaf borcu devraldık. Bugün geçmiş dönemden devraldığımız hiçbir esnaf borcumuz yok çok şükür. Kendi hizmet anlamında aldıklarımızla ilgilide ödemelerimizi fatura tarih sırasına göre ödüyoruz. Ve en son ilgili başkan yardımcımızın ifadesi aralık ayında belediyemize kesilen faturalarımız var. 30 Kasıma kadar bulunan tüm faturaların hesabını kapatmış bulunmaktayız. Buraya nasıl geldik?

Erzincan Belediyesi israf önleyerek tasarruf ederek ve makul mantıklı adımlar atarak geldik. Elbette ki biz belediye başkanı olarak şahsımızın cebinde oraya para getirip koyma şansı yok. Neticede bu belediyenin parasıyla burada ki imkanları ölçülü bir şekilde kullandık. Bununla birlikte yapmış olduğumuz tasarruf ve israf önlemeyle bu başarıyı elde ettik. Hizmet noktasında geçen yıldan fazla andezit taşı döşedik, kaldırım yaptık, bordürler yaptık ve Erzincan’da hizmet noktasında vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alana hiç geri kalmaksızın koştuk. Ve bu günden itibaren yapmamız gereken 2020 yılı içersindeki projelerimiz olarak öncelikle seçim öncesi de konuşmuştuk gerçekten şehrin göbeğinde bulunan bir mahallenin Kızılay ve bir altında bulunan Hocabey mahallesinin şehrin prestijini olumsuz yönde etkilediğini söyledik ve onunla ilgili girişimde bulunacağımızı ifade ettik ve geldik. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Binali Yıldırım beyefendiye, Valimize ve Milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Buraların acele kamulaştırma kararının imzalanmasında hepsinin emeği var kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Erzincan için kim bir çivi çakarsa biz ona müteşekkiriz. Erzincan’da en önemli şeylerden bir tanesi de 9 aylık süreçte şunu yakaladık; dünya görüşü ne olursa olsun huzur, barış ve güven içerisinde bir biri ile el ele vermiş bir yapı var. İster belediye meclisi içersinde isterse genel yapı içerisinde Milletvekiliyle valisiyle il başkanlarıyla ve siyasi aktör olan kim varsa herkesle el ele verdik ve Erzincan bugün birlik beraberlik içerisinde neler yapabiliriz hasabını yapmakta.

Erzincan Erzincan’da yaşayan herkesin ortak paydasıdır

Belediye meclisimiz 31 üyeden oluşmakta. Bunun 11 üyesi Milliyetçi Hareket Partisi’nden, 5 üyesi Cumhuriyet Halk Partisi’nden, 1 üyesi İyi Parti’den diğer 14 üyesi de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin. Ama biz bugüne kadar almış olduğumuz kararların %95’ini oy birliği ile aldık. Tartışmaya açık olan yanları varsa eğer mutlaka istişare ettik. Erzincan’ın lehine hangisi ise onun üzerine ittifak ederek kararımızı birlikte onaylamış olduk. Bu Erzincan için önemli bir kazanım. Kararları verirken de ortak verelim dedik. Biz daha öncede ifade ettik. Ortak akılla, ortak fikirle, ortak kararla Erzincan şekillenmeli.

Beldeler ile birlikte hizmet alanı 7.3 kat artmış oldu

Burada hayvancılıkla, tarımla uğraşları devam eden beldelerimiz elbette ki var. Bu alanın tamamını revizyon planında değerlendirmek için çok erken olduğunu acele davranılmaması gerektiğinin kanaatine vardık ve bugünden itibaren Erzincan’ın yeniden şekillendirilebilmesi için revizyon planının ön çalışmalarına karar verildi. Bu konuyla ilgili bir komisyon kurulacak. Erzincan’ın bu sınırları içerisinde nereye neyi yapmamız gerekiyor eğitim alanı neresi, ibadet alanı neresi, kat nereye verilecek nereye verilmeyecek, ticari aks nerelerde oluşacak bunu inşallah bu işlerle iştigal eden ister belediyenin içerisinde isterse dışarıdaki vatandaşımızla teknik elemanlarla istişare ederek bir iki yıl içerisinde bunu sonuçlandırıp daha sonrada resmileştirmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da komisyon kurarak karar vermiş olduk.

Taşıma İle ilgili sorunumuz var

Taşıma 2021’e kadar bir önceki sene bir karar alınmış birleşme ötelenmiş. Ama biz geldiğimizde gördük ki bir sürü aksaklık oluşuyor. 9 beldenin içerisinde bulunan 65 yaş üzerindekilerden tutun şehit yakınlarına, engellilere kadar otobüs ücreti alınmakta. O zaman D4 belgesi ile taşıma yapanların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden gerekli desteği alamadığı için herkesten tam ücret almakta. Bunu kent ulaşımla birleştirerek çözmek için bugün komisyon çalışmalarımız 4. Toplantısına hazırlanmakta. İnşallah kısa sürede sonuç aldığımızda hem güzergahlar yeniden belirlenecek hem de halkımız bu verilen imkanlardan faydalanmış olacak. Bununla ilgili Erzincan ulaşımının Beldeleri ile birlikte bir bütün halinde şekillenmesini arzu ediyoruz. Çünkü o çarpıklığı ortadan kaldırmazsak eğer bu olumsuzluklar sürekli devam edecektir. Bütünleştirmesini sağlayacağımız kanaatindeyiz. Bu konuda biz kesinlikle taviz vermiyoruz. Kent ulaşımı birlik beraberlik içersinde sağlanacak. Bağlanan 3 tane köyümüz 9 tane beldemiz ve şehir merkezimiz olmak üzere mutlaka bir şirket üzerinden şekillenmiş olacak. Bununla ilgili sürecin çok kısa tutulmasının gerektiğini zaten taraflara ifade ettik. Ama hakkaniyet ölçüsünde neler olabileceğini kendi aralarında tartışacaklar. Hangi hattın hangi hatla nasıl karşılaştırılır ona karar verildikten sonra halkımızın daha kolay hizmet alabilmesini sağlamak için bunlara hassasiyet gösteriyoruz”

Başkan Aksun konuşmasının ardından vatandaşların tek tek istek ve şikayetlerini dinledi.

