YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan Belediyesi Gara şehitlerini andı

Erzincan Belediyesi Gara şehitlerini andı

19.02.2021 21:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Belediyesi Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerin şehit ettiği 13 vatan evladı için helva dağıttı.Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen 13 vatan evladı için Piri Sami Hz.

Erzincan Belediyesi Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerin şehit ettiği 13 vatan evladı için helva dağıttı.
Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen 13 vatan evladı için Piri Sami Hz. Camiinde Cuma namazı sonrası helva dağıtıldı.
Düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP Merkez ilçe Başkanı Murat Köhne, Ülkü Ocakları Başkanı Vasvi Karatepe, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek yapılan programda bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Geçtiğimiz günlerde şehit edilen Gara’da ki şahadet şerbetini içmiş olan şehitlerimiz ve daha nice nice şehitlerimizin ruhu için bugün, Piri Sami Hz.’lerinin bulunduğu makamdaki mescitte, onların ruhlarına şad olması için hem helva dağıtımı yapıyoruz hem de onlar için dualarda bulunuyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle,şükranla anıyorum. Sebep olan tüm örgütlerin Cenabı Allah inşallah yerle bir edilmesi için yardımcı olacağı inancıyla şimdiden dualarımızı, naatlarımızı ifade ediyor, Tüm hemşehrilerime, hürmet ve saygılarımı sunuyorum." dedi.
Başkan Aksun ve MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP Merkez ilçe Başkanı Murat Köhne, Ülkü Ocakları Başkanı Vasvi Karatepe, belediye meclis üyeleri ile birlikte Piri Sami Hz. Camiindeki programın ardından Garnizon şehitliğine gittiler. Şehitlikte Kuran-ı Kerim okunarak şehit mezarlıkları ziyaret edildi ve çiçekler bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
1/

Erzincan Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:41
İkindi
15:40
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Erzincan Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Terzıoglu Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Erzincan’da Gara şehitleri için helva dağıtıldı

Erzincan’da Gara şehitleri için helva dağıtıldı

Erzincan’da 79 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da 79 köy yolu ulaşıma kapalı

Rektör, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

Rektör, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

Erzincan’da MYO Tasarım Bölümü öğrencilerinden dönem sonu sergisi

Erzincan’da MYO Tasarım Bölümü öğrencilerinden dönem sonu sergisi

Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret

Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret

Terzibaba Cami’nde Regaip Kandili coşkusu

Terzibaba Cami’nde Regaip Kandili coşkusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.