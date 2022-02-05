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Erzincan Belediyesinden "sosyal medyadaki ölü köpek videoları" konusunda açıklama

05.02.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Belediyesinden "sosyal medyadaki ölü köpek videoları" konusunda açıklama

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesi, sosyal medyada yer alan "ölü köpek videoları" konusunda açıklama yaptı.

Sosyal medyada, sokak hayvanlarının kabul edilmesi mümkün olmayan görüntülerinin yer almasının derin üzüntü yarattığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz, konuyla ilgili ivedi bir şekilde tahkikat ve araştırma işlemlerine başlamış olup konu bilgi ve kontrolümüz dışında gerçekleşmiş ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Erzincan Belediyesi olarak sokaktaki canlarımızın sağlığı, güvenliği bizler için son derece ehemmiyet taşımaktadır."

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