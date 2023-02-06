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Erzincan beyaza büründü

06.02.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan güne karla uyandı. Yağan kar kuraklık endişesi taşıyan çiftçileri mutlu etti. Kar yağışı yüksek kesimlerde zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan beyaza büründü

Meteorolojinin dün yaptığı uyarının ardından Erzincan şehir merkezi ve yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezine yağan karla Erzincanlılar güne karla uyandı. Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar önce araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bu sene kar yağışının geciktiğini belirten vatandaşlar, “Daha fazla yağarsa çok daha iyi olur. Şimdilik 20 santimetre civarında. Kuraklıktan dolayı mutlu olduk” ifadelerine yer verdiler.

“KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR”

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son tahminlere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; yağışların özellikle sabah saatlerinden itibaren Erzurum’un güney kesimleri ile Erzincan çevrelerinde yer yer yoğun, Doğu’da diğer kesimlerinde ise zaman zaman kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.
“Kuvvetli rüzgar uyarısı”
Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Ardahan’da kuvvetli (40-60 km/sa.) ve Erzurum, Erzincan Bayburt çevrelerinde fırtına (60-80 km/sa.) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“ÇIĞ UYARISI”

Kuvvetli rüzgarla birlikte (tipi) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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