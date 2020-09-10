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Erzincan EDP’den Mütercimler hakkında suç duyurusu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 10.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

Erzincan Eğitime Destek Platformu (EDP) Erzincan İl temsilcisi Ali Şimşek ve Başkan Yardımcısı Hasan Çakmak, Erzincan Adliyesine giderek İmam Hatiplilere yönelik mesnetsiz iddia ve konuşmaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Erzincan Eğitime Destek Platformu Erzincan İl temsilcisi Ali Şimşek ve Başkan Yardımcısı Hasan Çakmak adliye önünde yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:“Bir televizyon kanalında imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama” fiillerinden suç duyurusunda bulunduk.

Erzincan EDP’den Mütercimler hakkında suç duyurusu

Erzincan Eğitime Destek Platformu (EDP) Erzincan İl temsilcisi Ali Şimşek ve Başkan Yardımcısı Hasan Çakmak, Erzincan Adliyesine giderek İmam Hatiplilere yönelik mesnetsiz iddia ve konuşmaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Erzincan Eğitime Destek Platformu Erzincan İl temsilcisi Ali Şimşek ve Başkan Yardımcısı Hasan Çakmak adliye önünde yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:
“Bir televizyon kanalında imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama” fiillerinden suç duyurusunda bulunduk. Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Katıldığı programda Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basın-yayın yoluyla işlenmesi, televizyonun youtube kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olması ise üzüntümüzü arttırmıştır. İmam hatip camiası; bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıl önce kurulan imam hatip okulları, kamuoyunun gayet yakından bilindiği gibi halkımızın teveccühü ile bugüne ulaşmış eğitim kurumlarıdır. İmam Hatip camiası; bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. Mezunlarımız dün olduğu gibi bugün de esnafından öğretim görevlisine, mühendisinden devlet adamına kadar ülkemizin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bir TV programında sıradan bir cümle gibi görünen, fakat gayet bilinçlice sarf edilmiş cümleler aslında, kurulduğu günden bu yana İmam Hatip camiası ve değerlerine düşman bir zihniyetin dışa vurumudur.
Kurulduğu günden bu yana milletine hizmetten başka bir gaye edinmemiş olan İmam Hatip okullarına yönelik bu tavrı şiddetle kınıyoruz. Camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan şahıs hakkında kamu davası açılmasını ve iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına; bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Adaletin yerini bulması, sadece İmam Hatip camiasına değil, toplumumuzun herhangi bir kesimine yönelik hakaret ve iftira dolu sözlerin, böyle kolaylıkla dile getirilmemesine büyük katkı sağlayacak, hiç kimse başka bir kişi, zümre veya grup hakkında böyle pervasız sözlere cüret edemeyecektir.
İmam Hatiplilere yöneltilen iftiraların ve mesnetsiz iddiaların sadece imam Hatip camiasına değil 83 milyonluk ülkenin birliğini ve dirliğini hedef aldığını belirten Şimşek, “İmam Hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler sadece bu camiayı değil Türkiye’yi 83 milyonluk ülkemizi birliğimizi ve dirliğimizi hedef almıştır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmeli ki bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktır. Bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiranın yanına kar kalmamasını istiyoruz.
Son olarak imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş adamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnafı, kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.”

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