Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan için sağanak uyarısı

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 29, Kars ile Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.



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