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Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 19.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Erzincan’da gençler 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanlığı’nı ziyaret ettiler.Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, gençlik liderleri ve gönüllü gençler Muhtarlar Günü dolayısıyla Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Kurtuluş Kılıç ve muhtarları ziyaret ederek günlerini kutlayıp hediye takdim ettiler.Ziyaret dolayısıyla açıklamada bulunan Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devlet kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir.

Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti

Erzincan’da gençler 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanlığı’nı ziyaret ettiler.
Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, gençlik liderleri ve gönüllü gençler Muhtarlar Günü dolayısıyla Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Kurtuluş Kılıç ve muhtarları ziyaret ederek günlerini kutlayıp hediye takdim ettiler.
Ziyaret dolayısıyla açıklamada bulunan Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devlet kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Fedakârca hizmetlerini yürüten muhtarlara, yapmış oldukları bu kutsal görevden ötürü şükranlarımı sunuyor ve tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Kurtuluş Kılıç ise, “Muhtarlar ülkemizdeki yerel demokrasinin en köklü kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Biz Muhtarlar olarak bir yandan mahalle sakinlerimizin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekteyiz.” diye konuştu.
19 Ekim Muhtarlar Günü ziyareti, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti

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