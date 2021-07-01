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Erzincan Havalimanının adı değişti

01.07.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Havalimanının adı değişti

Erzincan Havalimanının isminin, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Erzincan Havalimanının yeni ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı oldu.

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