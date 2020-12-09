YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu

Erzincan havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.12.2020 08:02 | Son Güncelleme

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Erzincan ve ilçelerinde 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Türkiye’de arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmekte.2021 üretim yılında tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturuldu.Erzincan’da buna göre; merkezde arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates, soğan (kuru).Çayırlı’da arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, patates.İliç’te arpa, buğday, nohut, yem bitkileri, yulaf.Kemah’ta arpa, buğday, kuru fasulye, tritikale, yem bitkileri, yulaf.Kemaliye’de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf.Otlukbeli’de arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, tritikale, yem bitkileri, yulaf.Refahiye’de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates.Tercan’da arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates.Üzümlü’de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf ürünleri destekleme kapsamında olacak.

Erzincan havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Erzincan ve ilçelerinde 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Türkiye’de arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmekte.
2021 üretim yılında tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturuldu.
Erzincan’da buna göre; merkezde arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates, soğan (kuru).
Çayırlı’da arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, patates.
İliç’te arpa, buğday, nohut, yem bitkileri, yulaf.
Kemah’ta arpa, buğday, kuru fasulye, tritikale, yem bitkileri, yulaf.
Kemaliye’de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf.
Otlukbeli’de arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, tritikale, yem bitkileri, yulaf.
Refahiye’de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates.
Tercan’da arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates.
Üzümlü’de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf ürünleri destekleme kapsamında olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!

Erzincan Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:24
Öğle
12:19
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:29

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Hızmet Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.