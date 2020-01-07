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  4. Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.01.2020 09:11 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Anadolu’da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 12.

Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Anadolu’da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette, Erzincan çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Buzlanma ve don uyarısı
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı
Erzincan merkez ve batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi konularda vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da eksi 13, Kars’ta eksi 11, Erzurum’da eksi 8, Ağrı’da eksi 13, Iğdır’da eksi 4 ve Erzincan’da eksi 7 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan ve Iğdır’da 5, Kars ve Ağrı’da eksi 3, Erzurum eksi 1 ve Ardahan’da eksi 5 derece olması bekleniyor.

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17:19
Yatsı
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Terzıoglu Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
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