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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

08.01.2024 08:55 | Son Güncelleme:
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Geçirdiği kaza sonrası kalça kemiği kırılan, yaklaşık 3 ay süreyle İstanbul ve Erzincan’da tedavi gören, önceki gün de vefat eden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin’in annesi Vesile Şahin (80), Refahiye’de toprağa verildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan Refahiye ilçesi Merkez camiinde dün öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Vesile Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Refahiye Merkez Camiinde kılınan Cenaze namazına Vali Hamza Aydoğdu, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, kurum müdürleri, aile bireyleri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Vesile Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Kederli aileyi yalnız bırakmayan Vali Aydoğdu, merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

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İkindi
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