YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan - İliç yolunda yaban keçileri yol kenarına indi

Erzincan - İliç yolunda yaban keçileri yol kenarına indi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Erzincan’da tuz ihtiyaçlarını gidermek için yaban keçileri karayoluna kadar indi.Erzincan - İliç ilçesi yolunda koruma altında olan yaban keçileri, yola kadar indi.

Erzincan - İliç yolunda yaban keçileri yol kenarına indi

Erzincan’da tuz ihtiyaçlarını gidermek için yaban keçileri karayoluna kadar indi.
Erzincan - İliç ilçesi yolunda koruma altında olan yaban keçileri, yola kadar indi. Yolu kullanan vatandaşlar ise yaban keçilerini görünce büyük bir sürpriz yaşadı. Bir anda karşılarında asfaltta tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan yaban keçileri, Erzincan’da sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuruyor. Keçiler, bazı zamanlarda da aşağılara kadar inerek su ihtiyaçlarını gideriyor.

Erzincan - İliç yolunda yaban keçileri yol kenarına indi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında
BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında
Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti
Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Hayırsever vatandaş köprü yaptırdı
Hayırsever vatandaş köprü yaptırdı
Deren için seferberlik
Deren için seferberlik

Erzincan Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
12:12
İkindi
15:11
Akşam
17:40
Yatsı
18:58

Erzincan Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Çıçek Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor
Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.