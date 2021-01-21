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Erzincan Kadın Girişim Kooperatifi kadınların geçim kapısı oluyor

21.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Erzincan Kadın Girişim Kooperatifi kadınların geçim kapısı oluyor

Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın eşi Elif Makas’ın himayelerinde kurulan Erzincan Kadın Girişim Kooperatifi ile ev hanımları, e-ticaretle Türkiye’nin dört bir yanına uzanacak.İldeki ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirilebilmesi için Elif Makas’ın himayelerinde kurulan Erzincan Kadın Girişim Kooperatifi, internet üzerinden el işlerini pazarlayarak, aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarını kendi çatısı altına topluyor.Kurulan kooperatif kapsamında yürütülmesi planlanan faaliyetlere yönelik Elif Makas’ın himayelerinde toplanan ev hanımları ilk toplantısını el emeklerini işleyecekleri atölyeleri olan Bakır Evi’nde gerçekleştirdi.Toplantıda yapılan görüşmede konuşan Elif Makas, evlerinde el işi ürünler yapan kadınların emeklerinin hak ettiği değeri bulması için kurulan Erzincan Kadın Girişim Kooperatifine ev hanımlarının şimdiden yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bu kapsamda kadınların Bakır Evi’nde üretecekleri hediyelik eşya, yöresel ürün ve el emeği gibi ürünleri kooperatifin e-ticaret ve Bakır Evi’nde ki satış noktalarında tüketiciye sunma imkânı bulacağını kaydetti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın eşi Elif Makas’ın himayelerinde kurulan Erzincan Kadın Girişim Kooperatifi ile ev hanımları, e-ticaretle Türkiye’nin dört bir yanına uzanacak.
İldeki ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirilebilmesi için Elif Makas’ın himayelerinde kurulan Erzincan Kadın Girişim Kooperatifi, internet üzerinden el işlerini pazarlayarak, aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarını kendi çatısı altına topluyor.
Kurulan kooperatif kapsamında yürütülmesi planlanan faaliyetlere yönelik Elif Makas’ın himayelerinde toplanan ev hanımları ilk toplantısını el emeklerini işleyecekleri atölyeleri olan Bakır Evi’nde gerçekleştirdi.
Toplantıda yapılan görüşmede konuşan Elif Makas, evlerinde el işi ürünler yapan kadınların emeklerinin hak ettiği değeri bulması için kurulan Erzincan Kadın Girişim Kooperatifine ev hanımlarının şimdiden yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bu kapsamda kadınların Bakır Evi’nde üretecekleri hediyelik eşya, yöresel ürün ve el emeği gibi ürünleri kooperatifin e-ticaret ve Bakır Evi’nde ki satış noktalarında tüketiciye sunma imkânı bulacağını kaydetti.

Erzincan Kadın Girişim Kooperatifi kadınların geçim kapısı oluyor

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