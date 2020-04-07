Erzincan, Kars ve Ardahan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" binlerce kişinin hizmetine koştu

ERZİNCAN/ARDAHAN/KARS (AA) - Erzincan, Kars ve Ardahan’da Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına koşmaya devam ediyor.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik ve ilçe kaymakamlıkları koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun, uygulamanın başladığı günden bu yana 9 bin 29 kişiye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin ettiği bildirildi.

Vatandaşların taleplerini 112, 155, 156 ve ilgili diğer numaralara bildirdiği anımsatılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya geçtiği 22 Mart’tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu’na 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda olanlar emekli maaşı, market alışverişi, sağlık ihtiyaçları için 112,155 ve 156 numaralarını aradı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 23 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasında, 112’ye 2 bin 298, 155’e 5 bin 25, 156’ya 1123, diğer numaralardan 638 arama olmak üzere toplam 9 bin 84 arama yapılarak yardım talep edildiği bildirildi.