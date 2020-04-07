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Erzincan, Kars ve Ardahan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" binlerce kişinin hizmetine koştu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.04.2020 15:44 | Son Güncelleme

Erzincan, Kars ve Ardahan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" binlerce kişinin hizmetine koştu

ERZİNCAN/ARDAHAN/KARS (AA) - Erzincan, Kars ve Ardahan’da Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına koşmaya devam ediyor.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik ve ilçe kaymakamlıkları koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun, uygulamanın başladığı günden bu yana 9 bin 29 kişiye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin ettiği bildirildi.

Vatandaşların taleplerini 112, 155, 156 ve ilgili diğer numaralara bildirdiği anımsatılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya geçtiği 22 Mart’tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu’na 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda olanlar emekli maaşı, market alışverişi, sağlık ihtiyaçları için 112,155 ve 156 numaralarını aradı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 23 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasında, 112’ye 2 bin 298, 155’e 5 bin 25, 156’ya 1123, diğer numaralardan 638 arama olmak üzere toplam 9 bin 84 arama yapılarak yardım talep edildiği bildirildi.

- Ardahan

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da yaptığı açıklamada, kentte bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 3 bin 500 kişinin yardımına koştuğunu bildirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ikametlerinden ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmayacağını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Valiliğimize ulaşan her talep 2'şer kişilik olan ekiplerimizce gideriliyor. Bugüne kadar sağlık ihtiyacından tutun, vatandaşımızın gıda ve temizliğe kadar olan tüm ihtiyaçları giderildi. Şükür hiçbir vatandaşımız bu süreçte kendini yalnız hissetmedi. Devletin sıcak eli onlara uzandı. Bu sıcak el uzamaya devam edecektir. Onun için biz de buradayız."

- Kars

Kars'ta da Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler 112, 155 ve 156 hatlarına gelen çağrıları değerlendirdikten sonra vatandaşların ihtiyaçlarını ve resmi kurumlardaki işlemlerini karşılamak için çaba gösteriyor.

Kars'ta 314 kişilik Vefa ekibi, bugüne kadar 2 bin 859 talebe cevap vererek ihtiyaçları giderdi.

Öte yandan Sarıkamış ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, bankalar, camiler, parklar ve diğer alanlarında, gece gündüz demeden dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.

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erzincan "Vefa Sosyal Destek Grubu"

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