YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı

Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehirde yürütülen yol bakım çalışmaları sürüyor.

Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehirde yürütülen yol bakım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı.
Sivas-Erzincan karayoluna bağlanan Erzincan-Kemah yolu kısmında 2 bin 30 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde çalışma yapılacak. Konuya esas çalışmayla Erzincan-Kemah yolunun bahse konu kısmında 2 bin 728 ton asfalt kullanılacak. 10 günde tamamlanması planlanan toplamda 16 bin 240 m2 alanda yapılacak çalışmayla bölgede trafik akışı daha güvenli ve rahat sağlanacak.

Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Yaka: ”Soma maçında canım yandı”
Yaka: ”Soma maçında canım yandı”
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:02
Sabah
06:24
Öğle
12:13
İkindi
15:20
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Erzincan Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Denız Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Erzincan'da iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Erzincan'da iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Erzincan Belediye Başkanı Aksun: “Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum”
Erzincan Belediye Başkanı Aksun: “Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum”
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.