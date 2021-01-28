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Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

28.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ’nün, sözde polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan öğretmen, avukat ve memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu çalışma sonucu Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Manisa, Aydın, Osmaniye, Kahramanmaraş, Afyon, Konya, Malatya ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer illerden kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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