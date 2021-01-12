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Erzincan merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

12.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Erzincan merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem askeri yapılanması"nın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan, Ankara, İzmir, Çorum, Elazığ, Kırklareli, Van, Kahramanmaraş ile Şırnak'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aktif görevde bulunan 10 muvazzaf asker gözaltına aldı.

Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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