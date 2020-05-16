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Erzincan milli teknoloji hamlesi ışığında en ön sırada ilerliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları başvuruları istatistiki verilerinde gerek okul başına düşen ve gerekse öğrenci başına düşen proje kabul sayılarında ‘56 proje’ ile önderliği elde etti.Konuyla ilgili Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şu açıklama yapıldı:“2019 yılının son dönemlerinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan, insanlığın üstesinden gelebilmek adına etkili çözümler üretmeye çalıştığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan Covid-19 küresel salgını sürecinde; buluşun, ilmin ve bilimsel bilginin etkin kullanımının ne derece önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.Covid-19’a karşı bilimsel, ciddi ve gayretli bir çaba içerisinde olan Türkiye, bu süreci şüphesiz ki ‘Bilimsel Gerçeklere Dayalı Çalışma’ stratejisiyle alt etmeyi başarmıştır.

Erzincan milli teknoloji hamlesi ışığında en ön sırada ilerliyor

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları başvuruları istatistiki verilerinde gerek okul başına düşen ve gerekse öğrenci başına düşen proje kabul sayılarında ‘56 proje’ ile önderliği elde etti.
Konuyla ilgili Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şu açıklama yapıldı:
“2019 yılının son dönemlerinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan, insanlığın üstesinden gelebilmek adına etkili çözümler üretmeye çalıştığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan Covid-19 küresel salgını sürecinde; buluşun, ilmin ve bilimsel bilginin etkin kullanımının ne derece önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.
Covid-19’a karşı bilimsel, ciddi ve gayretli bir çaba içerisinde olan Türkiye, bu süreci şüphesiz ki ‘Bilimsel Gerçeklere Dayalı Çalışma’ stratejisiyle alt etmeyi başarmıştır. Bu süreçle etkin mücadelede ülkemizin ilk adımının ‘Bilim Kurulu’nun oluşturulması, yayılma zincirinin kırılabilmesi adına enfekte hastaların izolasyonu ve tedavisi için yapılan yüksek miktardaki testler, bilimsel tavsiyeler göz önünde bulundurularak sıkı tedbirlerin uygulamaya konulması ve salgınla ilgili bilimsel öneri verebilme kapasitesine sahip uzmanların görüşlerinin dikkate alınması Türkiye’nin bilime ve bilim insanına verdiği değeri kanıtlar niteliktedir.
Salgınla mücadele sürecini ülkece ve istikrarla sürdürmeye devam ettiğimiz süreçte; 15 Mayıs 2020 tarihinde TÜBİTAK tarafından 5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amacıyla TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında desteklenmesine karar verilen Bilim Fuarları sonuçları açıklamıştır.
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzun yıllardır TÜBİTAK projelerinde sergilediğimiz başarıyı ve istikrarı bu yıl da koruyarak 4006 Bilim Fuarları başvuruları istatistiki verilerinde gerek okul başına düşen ve gerekse öğrenci başına düşen proje kabul sayılarında ‘56 proje’ ile önderliği elde etmiş bulunmaktayız. Müdürlüğümüz vizyon ve misyonunda da belirtildiği üzere pandemi sürecinin çok öncesinde buluşun öneminin bilincine vardığı gibi bugün de bu bilinçle çalışmalarını sürdürmekte ve yarın da sürdürmeye devam edecektir.
Bakanlığımızca yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde de Güçlü Yarınlar İçin Teknolojik Dönüşüm ve Bilimin önemi vurgulanmakta, sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde bulunan okullarımızla diğer okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasının önemle altı çizilmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek adına Müdürlüğümüzce yürütülen hummalı çalışma ve bu süreçte dezavantajlı bölgelerde görev yapmakta olan okul yöneticileri ve öğretmenlerin gayretleri yine Proje başvuru oranlarına bakıldığında açıkça görülmektedir. İlimizden kabul edilen 56 projenin 37’si ilçelerimize ait olmakla beraber bu durum sadece il merkezimizde değil ilimiz genelinde Bilime sevdalı nesiller yetiştirmenin gayreti içerisinde olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Türk Eğitim Sistemi’nde ‘Kaybedilecek tek bir fert dahi yoktur’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekte olduğumuzu ifade ederek bu sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi arz ederim.”

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