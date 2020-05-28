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Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin: “29 Mayıs günü camilerimizde cemaatimizle buluşacağız”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.05.2020 16:47 | Son Güncelleme

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır camilerde cemaatle namaz kılınamadığı ifade ederek cuma namazında cemaatin camilere kavuşacağını söyledi.Yarın kılınacak cuma namazı öncesinde maske ve seccade getirilmesi hatırlatmasında bulunan Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, şöyle konuştu:“Yaklaşık 2,5 aydır camilerimizde cemaatle namaz kılmaktan uzaktaydık.

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin: “29 Mayıs günü camilerimizde cemaatimizle buluşacağız”

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır camilerde cemaatle namaz kılınamadığı ifade ederek cuma namazında cemaatin camilere kavuşacağını söyledi.
Yarın kılınacak cuma namazı öncesinde maske ve seccade getirilmesi hatırlatmasında bulunan Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, şöyle konuştu:
“Yaklaşık 2,5 aydır camilerimizde cemaatle namaz kılmaktan uzaktaydık. Hamdolsun İstanbul’umuz fethinin devriyesinde 29 Mayıs günü camilerimizde cemaatimizle buluşacağız. Hakikaten içimiz içimize sığmıyor. Rab bul alemin inşallah bütün vakitlerde cemaatimizle buluşmayı bizlere nasip etsin. Bu korona virüsü sıkıntısından biran önce kurtulmayı daha huzurlu güne ulaşmayı nasip eylesin. Camilerimizde avlusu müsait olan hepsinde cuma namazı kılınabilecek. Bunun dışında Terzibaba Camisinin avlusu cemaatin fazla gelme endişesinden dolayı kıblesindeki kerestecilerin daha çok park alanı olarak kullandıkları o arazi üzerinde düzenleme yapıldı. Orada kılınacak. Ayrıca Pir Sami Türbe Camisinin olduğu bölge oldukça müsait orada kılınacak. Terzibaba Türbe Cami dışında kuzey kısmındaki bölümde kılınacak. Şehir merkezideki mescitlerde cuma kılınamayacağı için onların toplamı için Kule Parkın olduğu yer belirlendi. Ayrıca belediyemizin batısındaki Atatürk Parkında cuma namazı kılınacak. Bunun dışında avlusu müsait olan tüm camilerimizde kılınacak. Erzincan halkı için söylüyorum bu Cuma itibariyle öğle ve ikindi namazlarını camilerde kılmaya başlayacağız. Benim kardeşlerimden ricam şu. Abdestli gelsinler, ihtiyaçlarını gidermiş olsunlar. Bu dönemde tuvaletler, abdesthaneler kapalı olacak. Hijyen açısından önem arz etmekte. Ayrıca maske ve seccadeleriyle gelsinler. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Cenabı rab bul alemin daha güzel günleri can Erzincan’ımıza, ülkemize nasip eylesin.”

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Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
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