YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan normalinin 2 katından fazla yağış aldı

Erzincan normalinin 2 katından fazla yağış aldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.08.2020 11:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü aylık alansal yağış raporunu açıkladı.

Erzincan normalinin 2 katından fazla yağış aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü aylık alansal yağış raporunu açıkladı. 2020 yılı temmuz ayı alansal yağış raporunda yağışlarda normale göre %14 azalma kaydedilirken, geçen yılın temmuz ayı yağışına göre %37 azalma gerçekleşirken Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Erzincan, Iğdır çevreleri ise normalinin 2 katından fazla yağış aldı.
2020 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporunda şu ifadelere yer verildi:
“Yağışlar normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Temmuz ayında Marmara Bölgesi, İç Anadolu’nun batısı, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde normallerine göre %80’in üzerinde azalma kaydedildi. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Erzincan, Iğdır çevreleri ise normalinin 2 katından fazla yağış aldı. Çanakkale, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay illerinde ise 1 mm’den az yağış kaydedildi.
Ülke genelinde Temmuz ayı yağışı 14.1 mm olarak gerçekleşti. Normali 16.4 mm ve geçen yılın aynı ay yağışı 22.3 mm’dir. Yağışlarda normale göre %14 azalma kaydedilirken, geçen yılın temmuz ayı yağışına göre %37 azalma gerçekleşti.
Marmara
Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 4.8 mm, normali 23.3 ve geçen yıl yağış ortalaması 42.7 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %79 azalma, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %89 azalma gerçekleşti.
Ege
Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 6.6 mm, normali 11.1 ve geçen yıl yağış ortalaması 20.0 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %41, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %67 azalma gerçekleşti.
Akdeniz
Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 2.3 mm, normali 8.7 ve geçen yıl yağış ortalaması 12.9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %74 ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %82 azalma gerçekleşti.
İç Anadolu
Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 5.7 mm, normali 12.4 ve geçen yıl yağış ortalaması 18.6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %54, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %69 azalma meydana geldi.
Karadeniz
Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 37.4 mm, normali 37.4 ve geçen yıl yağış ortalaması 53.4 mm’dir. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %30 azalma meydana geldi.
Doğu Anadolu
Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 23.1 mm, normali 15.7 ve geçen yıl yağış ortalaması 8.9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %47, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %100’den fazla artış gerçekleşti.
Güneydoğu Anadolu
Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 2.6 mm, normali 1.2 ve geçen yıl yağış ortalaması 0.7 mm’dir. Yağışlarda normaline göre ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %100’den fazla artış gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

Erzincan Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:42
Sabah
05:20
Öğle
12:33
İkindi
16:23
Akşam
19:36
Yatsı
21:07

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Fırat Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.