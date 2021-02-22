Erzincan PTT Başmüdürlüğüne Nihat Işık atandı

Erzincan Hocabey PTT Merkez Müdürü Nihat Işık, Metin Ağdaş’ın emekliye ayrılmasından sonra başmüdür olarak atandı.

Erzincan PTT Başmüdürlüğü görevine atanan Nihat Işık 1967 yılında Tercan’da doğdu. İlkokulu Tercan 17 Şubat okulunda, ortaokul ve lise öğrenimini Tercan Lisesinde tamamladı. 2007 yılında Eskişehir Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Erzincan PTT Merkez Müdürlüğünde memur olarak göreve başlayan Işık sırasıyla 2009 yılında veznedar olarak atandı, 2011 yılında şef oldu. Şef olarak Gümüşhane’de başlarken burada Gümüşhane PTT Merkez Müdürlüğü görevini yaptı. 2013 yılında Erzincan’a dönen Başmüdür Işık, Çayırlı, Kemaliye, Mercan, Tercan, İliç ve Otlukbeli ilçelerine Merkez Müdürlükleri görevlerinde bulundu. 2016-2018 yıllarında Erzincan PTT Merkez Müdürlüğü görevinde bulunana Işık, 2020 yılında kurulan Erzincan Hocabey PTT Merkez Müdürlüğünde Müdürlük görevinde bulunuyordu.

Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen Erzincan Şube Yönetim kurullarında ve iki dönem üst kurul delegesi olarak görev yapan Nihat Işık, Erzincan PTT Başmüdürü Metin Ağdaş’ın emekliye ayrılması sonrasında, PTT Genel Müdürlüğünün kararı doğrultusunda, Erzincan PTT Başmüdürlüğü görevine atandı. Başmüdür Nihat Işık evli ve 3 çocuk babasıdır.

