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Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

12.08.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yolunda çift yönlü yaklaşık 3'er kilometrelik araç kuyruğuna neden olan heyelan, AA ekibince drone ile görüntülendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Etkili olan yağışın ardından iki kentin ulaşımının sağlandığı kara yolunun Erzincan'daki Sakaltutan tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi.

Kara yolunun 25. kilometresinde yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak, su ile sürüklenerek yolu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye gitti.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Kara yolunda çift yönlü yaklaşık 3'er kilometrelik araç kuyruğuna neden olan heyelan, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

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