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Erzincan TSO ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için Ziraat Bankasının “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” ürünü için iş birliği protokolü imzaladı.İmza töreninde, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu “İşletmelerimiz zor bir süreçten geçiyor.

Erzincan TSO ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için Ziraat Bankasının “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” ürünü için iş birliği protokolü imzaladı.
İmza töreninde, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu “İşletmelerimiz zor bir süreçten geçiyor. Üyelerimizin taleplerini TOBB aracılığıyla ilgili kuruluşlara her zaman iletiyoruz. Bu dönemde Ziraat Bankasının üyelerimize sağlayacağı avantajlar, üyelerimizin ticari faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacaktır. Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde en önemli nokta finansmana erişim ve güvendir. Projenin ana amacı, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirmek ve esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkânı tanımaktır. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.
Ziraat Bankası, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” başlatmıştır.

Erzincan TSO ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı

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