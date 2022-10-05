"Erzincan Üzümlü Sarucu" coğrafi işaretle tescillendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valiliği, "Erzincan Üzümlü Sarucu"nun Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak, tescillendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince başvurusu yapılan ve KUDAKA projesi kapsamında sağlanan danışmanlık neticesinde coğrafi işaret tescili sonuçlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzincan Valisi Mehmet Makas, Üzümlü ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Cimin Üzümü ile yerli ceviz kullanılarak üretilen ve halk arasında "Saruc" olarak bilinen yöresel ürünün tüm dünyaya tanıtılması ve tescillenmesi adına emek gösteren yetkililere teşekkür etti.
Erzincan Tulum Peyniri, bakır imalat ve el işlemeciliği sanatı, Refahiye balı, cimin üzümü, kesme kadayıfı, Kemaliye dutu ve Kemah doğal kaynak tuzundan sonra "Erzincan Üzümlü Sarucu"nun da tescillenmesiyle kentteki coğrafi işaretli ürün sayısı 8 oldu.
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