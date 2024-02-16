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Erzincan Valisi Aydoğdu kayıp işçilerin yakınlarını kurtarma çalışmaları hakkında bilgilendirdi

AA AA
16.02.2024 10:07 | Son Güncelleme:
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde toprak kayması meydana gelen maden ocağında yaşanan kazada kaybolan işçilerin aileleriyle görüşüp çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçede 13 Şubat’ta meydana gelen ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kayması sonrası bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kayıp işçilerin yakınlarıyla bölgede bir araya gelen Vali Aydoğdu, acılı ailelere yapılan kurtarma çalışmalarını anlattı.

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"13 Şubat 14.28’te meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç’te umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte dayanışma içinde bu zor zamanları aşacağız."

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Erzincan İliç aile toprak kayması ziyaret

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