Erzincan Valisi Aydoğdu kayıp işçilerin yakınlarını kurtarma çalışmaları hakkında bilgilendirdi

İlçede 13 Şubat’ta meydana gelen ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kayması sonrası bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kayıp işçilerin yakınlarıyla bölgede bir araya gelen Vali Aydoğdu, acılı ailelere yapılan kurtarma çalışmalarını anlattı.

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"13 Şubat 14.28’te meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç’te umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte dayanışma içinde bu zor zamanları aşacağız."

