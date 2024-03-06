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Erzincan Valisi Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü

AA AA
06.03.2024 07:58
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu.

Erzincan Valisi Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, kayıp işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Ailelere alanda yürütülen çalışmalardaki son durum hakkında bilgi veren Aydoğdu, "Sahadaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Öncelikli amacımız en kısa süre içerisinde işçilerimize ulaşmak. Birbirimize destek vererek bugünleri aşacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu, gün içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile toprak kaymasının yaşandığı bölgedeki çalışmaları takip etti. Aydoğdu, alanda bulunan ailelerle de görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Olayın yaşandığı 13 Şubat'tan bu yana bölgede bulunan Aydoğdu, ayrıca çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerle toplantı yapıp bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan İliç maden ocağı çalışma

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