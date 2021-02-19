Erzincan Valisi Makas: “Covid-19 ile mücadele yükünü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun”

Erzincan’da İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Makas, “Covid-19 ile mücadele yükünü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun” çağrısında bulundu.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, ilgili kamu kurum müdürleri, pandemi kurulu üyeleri ile oda ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantı kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından korona virüsle mücadelede kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalara yönelik sunum gerçekleştirildi.

Yapılan sunumla birlikte il genelinde korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları değerlendirilerek, kentteki salgın yayılım hızının en az seviyeye indirilmesi için alınabilecek ek tedbir ve denetimler görüşüldü.

Vali Mehmet Makas toplantıda yaptığı konuşmada; Erzincanlılara, hayatın her alanına yönelik alınan tüm tedbirlere daha sıkı bir şekilde riayet ederek, salgının yayılım hızını en az seviyeye indirmek için gayret sarf etmeleri noktasında çağrıda bulunarak, bu çerçevede salgınla mücadele yükünü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza da destek olunmasını istedi.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi noktasında talimatta bulunan Vali Mehmet Makas, alınan kararlara uymayanlara da Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli idari işlemlerin başlatılması noktasında taviz verilmeyerek, çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.

Konuşmasının sonunda, hastanede tedavi gören ve evlerinde kendini izole eden tüm hastalara da şifalar dileyen Vali Mehmet Makas, hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah’tan rahmet diledi.

