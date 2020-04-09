Erzincan ve Tunceli'de hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Tunceli ve Erzincan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak'ta Tunceli’nin Pülümür ilçesi Derindere köyü ile 5 Nisan'da Erzincan’ın Tercan ilçesi İkizler köyündeki 4 evden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen araştırmalar sonucu yakalanan zanlılar G.K, İ.D. ve O.İ'nin araç ve oturdukları evlerde yapılan aramalarda çok miktarda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinde her iki kentteki hırsızlık suçlarını itiraf eden 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan elde edilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

