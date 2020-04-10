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Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 10.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı: - "Gelen tüm çağrılara geri dönüş yaparak vatandaşın ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığını bizzat kendisine sorarak teyit ediyoruz. Şu ana kadar da vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler aldık"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu, 65 yaş ve üstü ve kronik hastaları sebebiyle evden çıkmaları kısıtlanan 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını evde karşıladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Destek Grubu, vatandaşların yardımına koşmayı sürdürüyor.

Polis, jandarma, bekçi, zabıta, sağlık görevlileri ve STK mensuplarından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'ndan destek almak isteyen vatandaşlar, 112, 155, 156 numaralı ihbar hatlarını arayarak ihtiyaçlarını iletiyor.

İhbarları değerlendiren gruptaki görevliler de vatandaşların ilaç, market gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak evinde kalan vatandaşlara ulaştırıyor.

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, grubun çalışmaları hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşların taleplerini karşılamak için ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nu kurduklarını hatırlattı.

Her mahalleden bir kurumun il müdürünün sorumlu olduğunu dile getiren Ayrancı, şunları kaydetti:

"Bekçilerimizden, kolluk kuvvetlerimizden, din görevlilerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızın bulunduğu gönüllü ekiplerimiz, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için mahallelerde görevlendirildi. Bugüne kadar 11 bin 274 ihbara Vefa Sosyal Destek Grubumuz cevap vererek bunların ihtiyaçlarını giderdi. Personelimiz gelen ihbarları titizlikle inceleyerek ilgili arkadaşlarımıza iletiyor, arkadaşlarımız da hemen olay yerinde müdahale etmek suretiyle sorunu çözüme kavuşturuyor."

Ayrancı, kendilerinin de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının takipçisi olduklarını ifade ederek, "Akşam olduğunda bize gelen tüm çağrılara geri dönüş yaparak vatandaşın ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığını bizzat kendisine sorarak teyit ediyoruz. Şu ana kadar da vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler aldık." dedi.

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Refahiye
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