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Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Feryaz Hira’dan kene uyarısı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.06.2020 00:19 | Son Güncelleme

Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Feryaz Hira, vücut üzerinde kene tespit edildiği anda çıplak elle dokunulmadan en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi uyarısında bulundu.Yaz aylarının gelmesiyle görülmeye başlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları üzerine Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Feryaz Hira, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara uyarıda bulundu.KKKA hastalığının enfekte hayvanlardan alınan mikrobun kene tarafından insanlara bulaşmasıyla ortaya çıktığını söyleyen uzman veteriner hekim Hira, vatandaşların bahçe, tarla gibi alanlarda zaman geçirmesinin ardından vücutlarda kene taraması yapmaları gerektiğini dile getirdi.Hira açıklamasında şunlara yer verdi; “Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı ülkemizde 2002 yılından itibaren özellikle Erzincan’ında bulunduğu Giresin, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum gibi illerde insan sağlığını tehdit etmektedir.

Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Feryaz Hira’dan kene uyarısı

Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Feryaz Hira, vücut üzerinde kene tespit edildiği anda çıplak elle dokunulmadan en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi uyarısında bulundu.
Yaz aylarının gelmesiyle görülmeye başlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları üzerine Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Feryaz Hira, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara uyarıda bulundu.
KKKA hastalığının enfekte hayvanlardan alınan mikrobun kene tarafından insanlara bulaşmasıyla ortaya çıktığını söyleyen uzman veteriner hekim Hira, vatandaşların bahçe, tarla gibi alanlarda zaman geçirmesinin ardından vücutlarda kene taraması yapmaları gerektiğini dile getirdi.
Hira açıklamasında şunlara yer verdi; “Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı ülkemizde 2002 yılından itibaren özellikle Erzincan’ında bulunduğu Giresin, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum gibi illerde insan sağlığını tehdit etmektedir. Hastalık ilkbaharın ikinci yarısında ve yaz mevsiminin ilk yarsında yüksek düzeyde görülür. Keneler canlı türlerinden kan emmek suretiyle hayatlarını devam ettiren eklem bacaklılardır. Kenelerin kan emmesi hastalığın taşınmasının temelini oluşturmaktadır. Birçok hastalığı da bu şekilde aktarmaktadırlar. Dünya üzerinde 200 hastalığa vektör lük yapmaktadırlar. Hastalık yönünden riskli bölgelerde bulunan vatandaşlar dikkat etmeli. Bireysel koruma yöntemleri ile evcil hayvan zinciri ve yakın çevredeki kene popülasyonunu kontrol altında tutulması oluşturmaktadır. Bireysel uygulama kontrolleri kapsamında hastalık yönünden riskli bölgelerde bulunan vatandaşların park, bahçe, tarla gibi her türlü araziye çıktıklarında ayrıca hayvancılık ile uğraşan vatandaşların açık renkli elbise giymeleri, çoraplarını paçaların üzerlerine çekmeleri, elbiselerine repellent uygulamaları gerekiyor. Vatandaşlarımızın da ahır ve o tarz yerlerde çizme giymeleri gerekmektedir. Vücut üzerinde kene tespit edildiği anda çıplak elle dokunulmadan en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilerek kene vücuttan uzaklaştırılmalıdır. Erken teşhisi hayati öneme sahiptir. Meraların sürülmesi, tarlaların biçilmesi, otların kurutulması ve sökülmesi gibi mekanik uygulamalar ile kimyasal mücadeleler yapılmaktadır. Bu uygulamalar hastalığın yoğun olduğu bölgelerde başarılı sonuçlar vermiştir”

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