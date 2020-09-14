Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik: “Köylerde dere sularına para alınması kararını kabul etmiyoruz”

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, İl Genel Meclisi tarafından alınan kararla merkez ilçeye bağlı köylerdeki, dere sularına bundan böyle para alınmasını eleştirerek bu karların düzeltilmesini istedi.

Tamer Geyik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Erzincan İl Genel Meclisimiz tarafından, bundan yaklaşık 2 ay önce bir karar alınıyor. Bu kararda köylerimizin kadimden gelen dere suları ile ilgili bir ücret talep ediliyor. Yıllardır bu köylerimizin kadimden gelen dere sularına herhangi bir ücret verilmiyordu. Üreticilerimiz burada kendi bağını, bahçesini, ürününü suluyordu.

Şuanda AK Parti gurubu, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi gurubunun İl Genel Meclisi üyeleri böyle bir karar alarak derelere su parası yazılmasına karar veriliyor. Zaten pandemi döneminde üreticilerimizin durumlarının iyi olmadığından dolayı, böyle bir karar almalarını Erzincan Ziraat Odası olarak üreticilerimizin adına kınıyorum.

Valimiz Mehmet Makas’tan bu konuyla ilgili üreticilerime yazılan bu su paralarının, alınan bu kararın iptal edilmesini talep ediyoruz.

Yıllardır uygulanmayan bir şeyi İl Genel Meclisi üyelerimizin böyle bir karar alıp da köylerimize su parası yazıp gönderilmesini biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konuda tekrar oturup bu kararların düzeltilmesini Valimizden ve İl Genel Meclisi üyelerimizden talep ediyoruz”



PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı