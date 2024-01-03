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Erzincan’a 2024 yılının ilk karı yağdı

03.01.2024 08:48 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehir merkezine 2024 yılının ilk karı yağdı.

Erzincan’a 2024 yılının ilk karı yağdı

Erzincanlılar güne kar yağışıyla uyandı.
Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da vatandaşlar güne karla uyandı. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizleyerek yola koyuldu. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 4 Ocak Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:36
Öğle
12:32
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:41

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Perşembe

Doğa eczanesi
Uzumlu
Çayirli eczanesi
Cayirli
Can eczanesi
Merkez
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