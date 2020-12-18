Erzincan’da 1 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi

Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında 1 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan 07 A plakalı aracın bagajında şeffaf kutu içerisinde 1 kg. 700 gr. skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan İran uyruklu Y.M. (28) ve M.K. (31) isimli şahıslar, “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)” maddesi kapsamında yapılan tahkikatın ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

