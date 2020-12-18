YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da 1 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi

Erzincan’da 1 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 18.12.2020 15:06 | Son Güncelleme

Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında 1 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzincan’da 1 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi

Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında 1 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan 07 A plakalı aracın bagajında şeffaf kutu içerisinde 1 kg. 700 gr. skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan İran uyruklu Y.M. (28) ve M.K. (31) isimli şahıslar, “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)” maddesi kapsamında yapılan tahkikatın ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!

Erzincan Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:31
Öğle
12:24
İkindi
14:46
Akşam
17:06
Yatsı
18:31

Erzincan Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Arı Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.