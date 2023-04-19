Erzincan’da 15 günde 155 sürücüye ve 413 plakaya ceza yazıldı

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Nisan - 15 Nisan 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan çalışmalarda 11 bin 501 araç denetlendi. 155 sürücüye ve 413 plakaya cezai işlem uygulandı. 18 araç trafikten men edilirken 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 3 bin 918 yük taşıyan araç, 620 yolcu taşıyan otobüs, 133 motosiklet kontrol edildi. 4 bin 806 emniyet kemeri, 113 okul servisi, 1205 alkol ve 623 diğer denetimler yapılırken belirtilen tarihler arasında Erzincan’da 40 maddi hasarlı ve 29 adet yaralamalı trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.



