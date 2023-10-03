Erzincan’da 15 günde 94 trafik kazası meydana geldi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 15 Eylül - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Açıklamaya göre; 21 bin 979 araç denetimden geçti. 15 gün içerisinde, 42 maddi hasarlı, 52 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 862 sürücüye ve 2 bin 831 plakaya cezai işlem uygulanırken 33 araç trafikten men edildi. 35 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan, trafik ekiplerince 5 bin 546 yük taşıyan araç, bin 452 yolcu taşıyan otobüs, 795 motosiklet kontrol edilerek 8 bin 494 emniyet kemeri, 56 okul servisi, 3 bin 619 alkol ve bin 508 diğer uygulama ve denetimler yapıldı. Sık yapılan denetim ve uygulamaların ise aralıksız devam edeceği öğrenildi.

