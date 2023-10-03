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Erzincan’da 15 günde 94 trafik kazası meydana geldi

03.10.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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Erzincan il genelinde 15 gün içerisinde 42 maddi hasarlı ve 52 yaralamalı olmak üzere toplamda 94 trafik kazası meydana geldi.

Erzincan’da 15 günde 94 trafik kazası meydana geldi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 15 Eylül - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Açıklamaya göre; 21 bin 979 araç denetimden geçti. 15 gün içerisinde, 42 maddi hasarlı, 52 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 862 sürücüye ve 2 bin 831 plakaya cezai işlem uygulanırken 33 araç trafikten men edildi. 35 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan, trafik ekiplerince 5 bin 546 yük taşıyan araç, bin 452 yolcu taşıyan otobüs, 795 motosiklet kontrol edilerek 8 bin 494 emniyet kemeri, 56 okul servisi, 3 bin 619 alkol ve bin 508 diğer uygulama ve denetimler yapıldı. Sık yapılan denetim ve uygulamaların ise aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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