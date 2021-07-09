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Erzincan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

09.07.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

Terzibaba Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

İmam Abdullah Karatepe, cuma hutbesinde, 5 yıl önce insanların değerlerinin arkasına gizlenen FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğunu, dini duyguları istismar ettiğini söyledi.

Cuma namazı sonrası vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Programa, Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altuntaş ve kurum müdürleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:05
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:29
Akşam
19:59
Yatsı
21:42

Erzincan Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cumartesi

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