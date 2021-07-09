Erzincan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

Terzibaba Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

İmam Abdullah Karatepe, cuma hutbesinde, 5 yıl önce insanların değerlerinin arkasına gizlenen FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğunu, dini duyguları istismar ettiğini söyledi.

Cuma namazı sonrası vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Programa, Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altuntaş ve kurum müdürleri de katıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz