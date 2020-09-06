YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da 2020 Sonbahar şap aşılama çalışması başladı

Erzincan’da 2020 Sonbahar şap aşılama çalışması başladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Erzincan’da Tarım ve Orman Bakanlığının “Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi” sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında 2020 Sonbahar şap aşılama çalışması başladı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine bağlı teknik ekipler Erzincan genelinde şap ve brucella aşılamasına başladı.Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İl Müdürü Murat Şahin; "Şap aşısı ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır.

Erzincan’da 2020 Sonbahar şap aşılama çalışması başladı

Erzincan’da Tarım ve Orman Bakanlığının “Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi” sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında 2020 Sonbahar şap aşılama çalışması başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine bağlı teknik ekipler Erzincan genelinde şap ve brucella aşılamasına başladı.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İl Müdürü Murat Şahin; "Şap aşısı ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır. Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibarıyla özellikle süt hayvancılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle işletmedeki hayvanların aşılanması zorunludur. İşletme sahibinin kampanya döneminde hayvanlarını aşılatmaması halinde idari para cezası uygulanır. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez, buzağı desteklemesinden faydalanamazlar. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması önem arz etmektedir.
Kampanya kapsamında 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanlar aşılanacaktır. Şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral ve ihbarı mecburi bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aylık yaşın üzerindeki tüm hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanmasıdır. Ayrıca ilk defa aşılanan buzağıların ilk aşıdan 21-30 gün sonra rapel aşılarının yapılması gerekmektedir. Kampanya kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacaktır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!Hadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
En Çok Okunan Yerel Haberler
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:21
Sabah
05:48
Öğle
12:25
İkindi
16:02
Akşam
18:53
Yatsı
20:14

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Kübra Nazır Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesı Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı
Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.