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Erzincan’da 2021 yılının ilk kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

15.01.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.Kar ve tipi Erzincan genelinde etkili oldu.

Erzincan’da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar ve tipi Erzincan genelinde etkili oldu. 2021 yılının ilk kar yağışı Erzincan merkezide beyaza bürüdü.
Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan, Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi’nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor. Trafik polisleri, yoğun kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.
Erzincan Valisi Mehmet Makas’ta, Sakaltutan mevkiinde karla mücadele çalışmalarını denetledi.

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