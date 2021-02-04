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Erzincan’da 205 litre sahte alkol ele geçirildi

04.02.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da 205 litre sahte alkol ele geçirildi

Erzincan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 205 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde V.Y.

Erzincan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 205 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.
Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde V.Y. ve H.Y. isimli şahıslara ait 2 ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda; toplam 205 litre sahte/kaçak alkol ve 2 adet sahte/kaçak alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirilmiştir.
Şüpheli şahıslara 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/18’e muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır.” denildi.

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