Erzincan’da 316 kişi ismini, 364 kişi soyadını düzeltti

İsminde ve soyadında yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılanan adların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkân tanıyan düzenleme kapsamında toplamda 680 kişi adında ve soyadında değiştirme yaptı.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkân tanınmıştı. 2019 yılında bazı kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmasına dair kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Ayrıca, maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların da mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

Mahkeme kararı aranmaksızın yapılan uygulama sayesinde, Erzincan’da ikamet eden vatandaşlardan toplamda 715 kişi Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulundu ve bu taleplerden 680 kişi uygulamaya uygun bir şekilde isim ve soyadında değiştirmeleri gerçekleştirildi. Erzincan il genelinde 316 kişi ismini değişirken, 364 kişi ise soyadını değişti.

Belirtilen karara ilişkin ad ve soyadından kaynaklı sıkıntı yaşayan ve değiştirme talebinde bulunanlar arasında isminde tek harften kaynaklı sorun çıkan vatandaşların talepleri ön plana çıkıyor. Erzincan’da ise “Yunis” ismini “Yunus” olarak değiştiren vatandaşların daha çok olduğu belirtildi. Öte yandan soyadından sonra gelen “o” harfi düzeltmesi ise soyadı değiştirme talebinde bulunanlar arasında en fazla olduğu görülüyor. Soyadını değiştiren aile büyüklerinin, 18 yaşından küçük bütün çocuklarının da soyadları değişiyor. Erkek isminin kadına yahut kadın isminin erkeğe verilmesinden dolayı da sıkıntı yaşayan vatandaşların taleplerinin olduğu da belirtildi.

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlar 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.

