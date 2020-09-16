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Erzincan’da 366 kişi ve 59 işyerine Covid-19 cezası

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

Erzincan’da 22 Haziran-15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan korona virüs (Covid-19) denetimlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen 366 kişi ile 59 işyerine idari para cezası uygulandı.Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması sonrası salgın kontrol timi görevlileri cadde ve parklarda denetim yaparak vatandaşları uyarıp evlerine gönderdiler.Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararının ardından, kentte denetimler artırıldı.

Erzincan’da 366 kişi ve 59 işyerine Covid-19 cezası

Erzincan’da 22 Haziran-15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan korona virüs (Covid-19) denetimlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen 366 kişi ile 59 işyerine idari para cezası uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması sonrası salgın kontrol timi görevlileri cadde ve parklarda denetim yaparak vatandaşları uyarıp evlerine gönderdiler.
Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararının ardından, kentte denetimler artırıldı. Salgın kontrol timi görevlileri kentte kısıtlamanın olduğu saatlerde cadde ve parklarda denetimde bulundu. Parkta 65 yaş üstü vatandaşları tespit eden görevliler önce uyardı sonra da evlerine gönderdiler.

“Erzincan’da 366 kişi ve 59 işyerine Covid-19 cezası”
Erzincan’da 22 Haziran- 15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan korona virüs (Covid-19) denetimlerinde 366 kişiye idari para cezası uygulandı.
1 Haziran - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında korona virüsle mücadele kapsamında yapılan işyeri denetimlerinde de Covid-19 tedbirlerine uymayan 59 işletmeye de idari para cezası uygulandı.

Erzincan’da 366 kişi ve 59 işyerine Covid-19 cezası

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