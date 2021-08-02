Erzincan'da 37 kök Hint keneviri ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 37 kök Hint keneviri ile 126 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çayırlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde, ilçede oturan S.P'nin bahçesine yasa dışı olarak Hint keneviri ektiği belirlendi.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince bahçede yapılan aramada, 37 kök Hint keneviri ile 126 gram kubar esrar ele geçirildi.
Hint kenevirini imha eden jandarma S.P'yi de gözaltına aldı.
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