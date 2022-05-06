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Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

06.05.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 4 kimliksiz göçmen otobüste yakalandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolleri sırasında kimlikleri olmadığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 4 kimliksiz yabancı hakkında idari işlem başlatılırken, otobüsün şoförü ve muavini de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü tutuklanırken muavin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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