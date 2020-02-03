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Erzincan’da 40 bin 915 öğrenci için ders zili çaldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin sona ermesiyle Erzincan’da 40 bin 915 öğrenci ders başı yaptı.Erzincan’da 2019-2020 eğitim öğretim yılında sömestr tatilinin son ermesiyle öğrenci ve öğretmenler için bugün ilk ders zili çaldı.

Erzincan’da 40 bin 915 öğrenci için ders zili çaldı

2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin sona ermesiyle Erzincan’da 40 bin 915 öğrenci ders başı yaptı.
Erzincan’da 2019-2020 eğitim öğretim yılında sömestr tatilinin son ermesiyle öğrenci ve öğretmenler için bugün ilk ders zili çaldı. Erzincan merkez ve ilçelerinde 266 eğitim kurumunda öğrenim gören 40 bin 915 okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile 3 bin 538 öğretmen ders başı yaptı.
Sömestr tatilini dolu dolu geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, “Sömestr tatilimizi ders çalışarak, kitap okuyarak, gezerek geçirdik. İkinci dönem için hazırlık yaptık. Keyifli bir sömestr tatili oldu bizim için.” diye konuştular.

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