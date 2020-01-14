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  4. Erzincan’da 407 gram esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Erzincan’da 407 gram esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.01.2020 18:54 | Son Güncelleme

Erzincan’da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 407 gram esrar ele geçirildi.

Erzincan’da 407 gram esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Erzincan’da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 407 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Akyazı mevkiinde 34 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü Y.E.B. (30) isimli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 4,80 gram, araçta yapılan aramada ise 402,21 gram olmak üzere toplamda 407,01 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Başlatılan tahkikat kapsamında Y.E.B. isimli şahıs, TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma) suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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