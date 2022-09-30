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Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

30.09.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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